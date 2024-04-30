Фигуристка Радионова и полузащитник «Пари НН» Кучаев станут родителями

Российская фигуристка и хореограф Елена Радионова объявила о том, что ждет ребенка.

Спортсменка опубликовала совместные снимки со своим партнером футболистом Константином Кучаевым. На фото у Радионовой заметен округлившийся живот.

«Наш мир», — написала фигуристка в своих соцсетях.

25-летняя Радионова выступала в одиночном катании. Она является бронзовым призером чемпионата мира (2015), двукратным серебряным призером чемпионата Европы (2015, 2016), а также чемпионкой России (2015). 26-летний Кучаев выступает за «Пари НН». Пара сыграла свадьбу в июне 2023 года.