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Фигурное катание

Сегодня, 19:55

Фигуристка Радионова и полузащитник «Пари НН» Кучаев станут родителями

Алина Савинова
Елена Радионова и Константин Кучаев.
Фото Соцсети
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Российская фигуристка и хореограф Елена Радионова объявила о том, что ждет ребенка.

Спортсменка опубликовала совместные снимки со своим партнером футболистом Константином Кучаевым. На фото у Радионовой заметен округлившийся живот.

«Наш мир», — написала фигуристка в своих соцсетях.

25-летняя Радионова выступала в одиночном катании. Она является бронзовым призером чемпионата мира (2015), двукратным серебряным призером чемпионата Европы (2015, 2016), а также чемпионкой России (2015). 26-летний Кучаев выступает за «Пари НН». Пара сыграла свадьбу в июне 2023 года.

Константин Кучаев
Фигурное катание
Футбол
Елена Радионова
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