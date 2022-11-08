Фигуристка Сотникова показала новые фото с округлившимся животом

Первая в истории российского женского фигурного катания олимпийская чемпионка Аделина Сотникова опубликовала новые снимки в социальных сетях.

26-летняя девушка показала новые фото с округлившимся животом. Отметим, что 6 ноября Сотникова рассказала, что впервые стала мамой. Она родила в Москве еще 30 октября, пол ребенка не уточняется.

Сотникова является победительницей Олимпийских игр 2014 года в женском одиночном разряде. Также на счету россиянки серебряные медали чемпионатов Европы 2013 и 2014 годов.