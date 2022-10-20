Фигуристка Титова: «Не знала о призовых в 200 тысяч рублей на Гран-при России»

13-летняя фигуристка Софья Титова после победы на первом этапе юниорского Гран-при России рассказала о своей мотивации и призналась, что не знала о положенных ей 200 тысячах рублей призовых.

Ранее за успешное исполнение тройного акселя Евгений Плющенко подарил ей iPhone.

— Рада, что победила. Не очень скатала произвольную, своим прокатом не очень удовлетворена. Стресс был. Но меня поддерживали, и на следующем старте я все сделаю.

— На этом старте впервые дают солидные призовые, 200 тысяч рублей. Как распорядишься?

— Я еще не думала. И ничего не знала про призовые. Для меня главное — сделать свою работу.

— Кроме призовых в чем еще вдохновение? Музыка, может быть?

— Нет, музыку я вообще почти не слушаю.

— Над чем теперь будешь работать?

— К следующим соревнованиям буду добавлять в скольжении, вращениях и, конечно же, прыжках.

— Летом ты участвовала в премьерном показе, была моделью. Хотела бы после спорта туда уйти?

— Для меня это просто опыт. Что я буду делать после спортивной карьеры, еще не думала. В спорте хочу продержаться достаточно долго, с грамотной подготовкой моего тренера Евгения Викторовича.

— Мечты в спорте какие? Победа на Олимпиаде?

— Хочется выиграть Олимпиаду, конечно... Но хочу прыгать все четверные.

— То есть у тебя подход, как у Трусовой? Ей важнее было прыгнуть пять четверных, чем выиграть.

— Мне важно все.

— По мотивации не ударило, что международные турниры закрылись?

— В целом, нет. Вначале немножко расстроилась, но потом поняла, что ничего страшного в этом не вижу.

— Слышал, что Плющенко нагружает в начале сезона. Правда?

— Нет, у Евгения Викторовича грамотная подготовка. В начале сезона, конечно, тяжело после отпуска и отдыха, а потом входишь в сезон. Но ничего сложного в этом не вижу.

Титова работает под руководством Плющенко с 2019 года.