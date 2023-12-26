Фигуристка Туктамышева рассказала о самой крупной трате призовых в карьере

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о самой крупной трате призовых в карьере.

«Самая большая покупка — квартира в Петербурге. Сейчас такие цены на недвижимость, что все равно пришлось копить, импульсивно не купишь. Не было такого, что мне понравилась квартира — и я на нее копила, наоборот — я копила деньги, думала, куда их вложить — и решилась на квартиру», — написала Туктамышева.

24 декабря она отметила, что не жалеет о паузе в профессиональной карьере.

В октябре Туктамышева объявила о том, что ставит карьеру на паузу. Однако 26-летняя спортсменка продолжает кататься и выступать в ледовых шоу. Туктамышева является чемпионкой мира и Европы. Также она побеждала в финале «Гран-при» сезона-2014/15 и выигрывала чемпионат России в 2013 году.

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