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Фигурное катание

Сегодня, 12:59

Фигуристка Туктамышева рассказала о самой крупной трате призовых в карьере

Виктория Кравченко
Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о самой крупной трате призовых в карьере.

«Самая большая покупка — квартира в Петербурге. Сейчас такие цены на недвижимость, что все равно пришлось копить, импульсивно не купишь. Не было такого, что мне понравилась квартира — и я на нее копила, наоборот — я копила деньги, думала, куда их вложить — и решилась на квартиру», — написала Туктамышева.

24 декабря она отметила, что не жалеет о паузе в профессиональной карьере.

В октябре Туктамышева объявила о том, что ставит карьеру на паузу. Однако 26-летняя спортсменка продолжает кататься и выступать в ледовых шоу. Туктамышева является чемпионкой мира и Европы. Также она побеждала в финале «Гран-при» сезона-2014/15 и выигрывала чемпионат России в 2013 году.

Туктамышева могла установить абсолютный рекорд в Челябинске. Кто и как вошел в историю чемпионатов России

Елизавета Туктамышева
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