Фигуристка Юко Кавагути рассказала, что испытала шок от российских туалетов

Чемпионка Европы в парном катании японка Юко Кавагути, имеющая российское гражданство, рассказала, что ее шокировало в России.

«Что было шоком? Туалеты и вода. Я с водой подружилась только через десять лет. С телефоном еще... Было сложно созвониться с мамой, интернационального телефона не было», — сказала Кавагути в подкасте Максима Транькова на «Первом канале».

Кавагути выступала за Россию в паре с Александром Смирновым с 2006 по 2017 год. Пара стала чемпионами Европы (2010 и 2015), серебряными (2009, 2011) и бронзовыми (2008) призерами чемпионатов Европы, бронзовыми призерами чемпионатов мира (2009, 2010) и трехкратными чемпионами России (2008-2010).

В сентябре 2017 года фигуристы заявили о завершении спортивной карьеры.