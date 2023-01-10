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Фигурное катание

Сегодня, 12:00

Фото Евгении Медведевой использовали в анонсе на сайте Олимпиады-2026

Виктория Кравченко
Евгения Медведева.
Фото Reuters
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На официальном сайте Олимпийских игр 2026 года использована фотография российской фигуристки Евгении Медведевой.

Снимок спортсменки размещен в анонсе в разделе фигурного катания. На сайте использован кадр из произвольной программы Медведевой с Олимпийских игр 2018 года. В Пхенчхане она завоевала две серебряные медали.

Игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Источник: https://milanocortina2026.olympics.com/en/olympic-disciplines/figure-skating/
Олимпиада
Евгения Медведева
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