Фото Евгении Медведевой использовали в анонсе на сайте Олимпиады-2026

На официальном сайте Олимпийских игр 2026 года использована фотография российской фигуристки Евгении Медведевой.

Снимок спортсменки размещен в анонсе в разделе фигурного катания. На сайте использован кадр из произвольной программы Медведевой с Олимпийских игр 2018 года. В Пхенчхане она завоевала две серебряные медали.

Игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.