Фото Евгении Медведевой использовали в анонсе на сайте Олимпиады-2026

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На официальном сайте Олимпийских игр 2026 года использована фотография российской фигуристки Евгении Медведевой.
Снимок спортсменки размещен в анонсе в разделе фигурного катания. На сайте использован кадр из произвольной программы Медведевой с Олимпийских игр 2018 года. В Пхенчхане она завоевала две серебряные медали.
Игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Tamara Gudyma
Заслужила!!! У нее, кстати, больше всех разных медалей , и золотых больше, чем у кого другого!! Еще и у Трусовой!!! Почти рядом Туктамышкева!
10.01.2023