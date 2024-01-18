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Фигурное катание

Сегодня, 13:19

Горбачева пропустит чемпионат России по прыжкам

Сергей Разин
корреспондент
Алина Горбачева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Российская фигуристка Алина Горбачева пропустит предстоящий чемпионат России по прыжкам из-за болезни.

«К сожалению, я не буду выступать на чемпионате России по прыжкам. Во вторник я заболела, до сих пор плохо себя чувствую, пока сохраняются температура и кашель, поэтому вынуждена пропустить соревнования», — сказала Горбачева в своем Telegram-канале.

В минувшем сезоне 16-летняя фигуристка заняла шестое место в финале «Гран-при России», а также стала победительницей первенства страны среди юниорок.

Чемпионат России по прыжкам пройдет с 19 по 21 января в Москве.

Алина Горбачева
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