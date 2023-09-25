Губерниев назвал дураком американского фигуриста Чжоу, обвинившего россиян в употреблении допинга

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова американского фигуриста Винсента Чжоу, обвинившего российских фигуристов в нарушении антидопинговых правил.

«Мало ли, что он там сказал. И среди американских фигуристов это нарушение распространено, давайте скажем так. Это ничем не подкрепленные слова. Один дурак что-то сказал, а мы с вами должны это обсуждать? Нет, конечно. Пускай сначала докажет. В противном случае он будет чертов врун. Как говорят у них, в Америке, это просто bullshit. Срань господня, как было в переводах у великих людей», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

По словам Чжоу, Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и Спортивный арбитражный суд (CAS) должны были отстранить Россию от мирового спорта.