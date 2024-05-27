При боснийском специалисте красно-белые проиграли лишь однажды.

Владимир Слишкович работает в «Спартаке» с лета 2022 года, когда вошел в тренерский штаб Гильермо Абаскаля. В апреле этого года 35-летнего испанского специалиста уволили, а исполняющим обязанности главного тренера стал Слишкович. Под его руководством команда проиграла всего один матч, лишившись возможности выйти в суперфинал FONBET Кубка России, и заняла пятое место в чемпионате России.

Слишкович посетил премию Winline Герои РПЛ, после которой «СЭ» пообщался с боснийцем о будущем в «Спартаке», Деяне Станковиче, Георгии Джикии, а также об общении с Гильермо Абаскалем.

Быстро разобрался, что нужно исправить

— Как оцениваете сезон?

— Руководство, игроки, тренерский штаб и болельщики не могут быть довольны результатом, поскольку цель — это минимум попасть в топ-3, плюс не вышли в финал кубка. Конечно, были хорошие матчи, но этого недостаточно для такого клуба, как «Спартак».

— Как встретили новость о назначении Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака»?

— Нормально. Я знал, что до конца сезона будет объявлен новый главный тренер. Старался хорошо выполнять свою работу как на играх, так и на тренировках.

— Общались с новым главным тренером?

— Да, мы с ним встретились в Москве и пообщались.

— Как у вас получилось так улучшить результаты клуба?

— Для меня это легко, потому что я умею это делать. Есть люди, которые умеют, а есть те, кто не умеет. Это шутка. Хотя я действительно знаю, что должен делать главный тренер. Знал команду, где у нее были проблемы, и быстро разобрался, что в ней нужно исправить. Ребята хорошо отреагировали на мои идеи, а также поняли, что я хотел видеть от них. Поэтому получились такие результаты.

— Видели, что в прессе писали про непобедимого Слишковича?

— Правильнее будет сказать «непобедимая команда», а не Слишкович.

— Как вы воспринимали столь удачную беспроигрышную серию?

— Нормально. У нас была цель не проиграть. Стараться выиграть. Получится или не получится — все зависит от нас.

— Был разговор со спортивным директором Томашем Амаралом о том, чтобы вы продолжили работу в тренерском штабе «Спартака»?

— Нет. У нас еще предстоит встреча. Было бы мне интересно работать в штабе? Да, конечно. Хочу узнать, что хочет новый тренер, как планирует построить игру. Для меня важен «Спартак». Будет интересно обмениваться взглядами с новым тренерским штабом. Посмотрим, что из этого выйдет.

Владимир Слишкович. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Хочу быть главным тренером

— Но есть ли амбиции стать главным?

— Конечно. Кто-нибудь осознанно желал работать лишь ассистентом главного тренера? Всегда есть амбиции взобраться на ступень выше по должности.

— Как прощались с Абаскалем?

— Мы пожелали друг другу удачи и всего самого хорошего в работе и в жизни. Такое в футболе бывает. Такое ждет и меня, и любого другого тренера в спорте. Это нормальные события тренерской карьеры. Общаемся ли мы с ним? Нет. Человек отдыхает, а у меня в это время было много работы.

— Даже по личным, дружеским вопросам?

— Нет. У нас закончился сезон, сейчас у меня будет время, а тогда его не было. У нас шли игры два раза в неделю, и не было времени ни для чего остального.

— Есть игроки, которые не получали много игрового времени у Абаскаля, но при вас раскрылись. Как, например, Павел Маслов. С чем это связано?

— Какого-то универсального подхода нет. Если ты работаешь на тренировках, то получаешь игровое время на поле. Если говорить про Маслова, то он хорошо трудился. Были моменты, когда он не выходил, но это решение тренера. Тренер хочет, чтобы 25 футболистов выходило на поле, но так нельзя. Одиннадцать плюс пять замен — это максимум. Всегда будут недовольные игроки. Я верю в Маслова, верю, что он может играть лучше, чем раньше. Он профессионал, хорошо работает, виден характер. Паша получил игровое время и сделал то, что от него нужно было.

— Что нужно сделать Зиньковскому, чтобы чаще играть?

— Я сказал ему, чего жду от его игры. Он умеет и может показывать хороший уровень. Могу сказать, где Зиньковский может прибавить, но это останется между нами.

— Как себя чувствуют Бабич и Литвинов?

— Очень надеюсь, что Бабич будет готов к Евро-2024. А у Литвинова перелом лицевой кости. Был сильный удар в матче против «Оренбурга». Нужно время, чтобы понять, сколько ему потребуется на восстановление.

Георгий Джикия и Владимир Слишкович. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Жаль, что Джикия ушел

— Как проводили Джикию?

— Мы хорошо попрощались. Еще увидимся с Георгием. У нас хорошие отношения. Ничего плохого не могу сказать про него ни как про игрока, ни как про человека. Он всегда выполнял свою работу на поле. А когда не получал игрового времени, то молчал и работал. Джикия был капитаном, всегда пытался помочь.

— Правда ли, что у него не хватало физических данных, чтобы выходить даже в концовках матчей?

— Эти проблемы начались позже. Когда ты несколько месяцев не играешь в официальных встречах, то потом тяжело вернуться. Ему тридцать лет, он не старый, но тело ощущает этот возраст. С другой стороны, есть опыт, ты в каких-то моментах можешь потратить меньше сил, потому что прочитаешь все наперед. Жалко, что Георгий ушел. Он выигрывал со «Спартаком» трофеи, был капитаном, семь лет играл здесь. Бывает такое, когда игроку говорят: «До свидания». Но жизнь продолжается, Джикия будет играть в новой команде, и будет играть хорошо, у него есть навыки.

— Кого видите новым капитаном «Спартака»?

— Это решает главный тренер и игроки.

— Сейчас многие критикуют Угальде. Игрока купили за большие деньги, а он не забивает. Что можете ответить критикам?

— Люди смотрят на факты: за сколько игрока купили и сколько он забил. Но я уверен, что игрок за эти полгода адаптировался к нашему чемпионату, а в следующем сезоне покажет все, что умеет. Вижу его на каждой тренировке, плюс он молодой футболист. Думаю, что он еще всем докажет. И не забывайте, что есть другие игроки, за которых другие клубы заплатили больше, но никто не говорит про них. Потому что «Спартак» каждому журналисту и каждому человеку интересен.

— Как будто Угальде может легко вписаться в систему «Реал», не так ли?

— Угальде будет играть через несколько лет в Лиге чемпионов спокойно, я в этом уверен.

— В команде уровня «Реала»?

— Я не знаю, сейчас все зависит от него. Не дай бог, он получит травму, и что дальше? Но все же потенциал у него есть.

— А если «Зенит» придет за ним, отпустите?

— Это вопрос к спортивному директору, я ничего не решаю.