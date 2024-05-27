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Сегодня, 19:27

Надаль потерпел поражение от Зверева в первом круге «Ролан Гаррос»

Владислав Корегин
Рафаэль Надаль.
Фото Global Look Press
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль проиграл Александру Звереву из Германии в матче первого круга Открытого чемпионата Франции-2024 — 3:6, 6:7 (5:7), 3:6.

Встреча между спортсменами продолжалась 3 часа 6 минут. В прошедшей игре испанец оформил 2 эйса, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 11. У его соперника 8 подач навылет, 3 двойные и 5 реализованных брейков из 17.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Зверев сыграет с победителем матча Давид Гоффен (Бельгия) — Джованни Мпетши Перрикар (Франция).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Александр Зверев (Германия, 4) Рафаэль Надаль (Испания) 6:3, 7:6 (7:5), 6:3

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/2024/1/5/
Теннис
Ролан Гаррос
Александр Зверев (теннис)
Рафаэль Надаль
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