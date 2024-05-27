Надаль потерпел поражение от Зверева в первом круге «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль проиграл Александру Звереву из Германии в матче первого круга Открытого чемпионата Франции-2024 — 3:6, 6:7 (5:7), 3:6.

Встреча между спортсменами продолжалась 3 часа 6 минут. В прошедшей игре испанец оформил 2 эйса, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 11. У его соперника 8 подач навылет, 3 двойные и 5 реализованных брейков из 17.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Зверев сыграет с победителем матча Давид Гоффен (Бельгия) — Джованни Мпетши Перрикар (Франция).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Александр Зверев (Германия, 4) — Рафаэль Надаль (Испания) — 6:3, 7:6 (7:5), 6:3