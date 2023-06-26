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Сегодня, 16:10

Губерниев — о видео Костомарова: «Мужик! Восхищен его упорством и жизнелюбием!»

Губерниев заявил, что восхищен мужеством и жизнелюбием Костомарова
Алина Савинова
Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о видео, которое опубликовал в социальной сети олимпийский чемпион Роман Костомаров.

«Мужик! Человек с мощнейшим духом! Я всегда отдавал должное Роману как большому спортсмену. Я восхищен его мужеством, упорством и жизнелюбием! Для нас он является огромным примером. Поймал его фирменный чемпионский взгляд в этом видео. Я совершенно не удивлюсь, если мы его увидим на льду. Роман — человек с безграничными возможностями!» — цитирует Губерниева Sport24.

26 июня Костомаров опубликовал первое видео из больницы. Спортсмен показал, как с протезами занимается на велотренажере.

10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько операций по ампутации.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-2023-06-26-guberniyev-o-video-kostomarova-muzhik-chelovek-s-moshchneyshim-dukhom-voskhishchen-yego-muzhestvom-uporstvom-i-zhiznelyubiyem
Фигурное катание
Дмитрий Губерниев
Роман Костомаров
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