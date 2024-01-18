Авербух о пропуске Валиевой чемпионата России по прыжкам: «Это определенная потеря. Но турнир все равно будет интересный»

Чемпион мира, известный режиссер шоу и тренер Илья Авербух в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение Камилы Валиевой пропустить чемпионат России по прыжкам.

«Камила одна из самых ярких звезд на нашем небосклоне. Очень многие поклонники ждут именно ее выступления. Конечно, ее отсутствие это определенная потеря. Но турнир все равно будет интересный. Очень много кто сможет заявить о себе. У меня интерес к турниру не падает», — сказал Авербух «СЭ».

18 января аккаунт болельщиков Валиевой в Telegram опубликовал сообщение, в котором отказ Камилы от участия в турнире объяснялся состоянием здоровья фигуристки.

Чемпионат России по прыжкам пройдет в Москве с 19 по 21 января.