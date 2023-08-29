Серебряный призер Олимпийских игр-2002 в танцах на льду Илья Авербух в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о нахождении фигуристки Алины Горбачевой.

«Очень по-человечески рад, добрые новости! Алина Горбачева каталась у меня в гастрольном туре. Именно тренер попросил меня ее взять, чтобы она набиралась опыта и выступала наряду с большими чемпионами. В ряде городов Алина выступала здорово, ее публика принимала замечательно. Когда я ставил программу Ветлугину, как раз на том льду, где тренировалась Алина. Поэтому был свидетелем, как трепетно тренер тренировала Алину в межсезонье. Очень рад, что все разрешилось. Самое правильное, что сейчас может сделать пресса, — сообщить всем, что все хорошо, не раздувать, не куражиться, не травмировать никого. Прекрасная совместная работа молодого амбициозного тренера и молодой талантливой амбициозной фигуристки. Поддерживаем всех и идем дальше», — сказал Авербух «СЭ».

Во вторник стало известно, что Горбачева пропала 28 августа в Москве в 19 часов. Сообщалось, что девушка вышла с катка «Чкалов Арена» и ушла в сторону Владимирской церкви, после чего зашла в парк на набережной в 19.08 по московскому времени.

Вечером 29 августа прокуратура Москвы сообщила, что местонахождение фигуристки установлено в кинотеатре одного из торговых центров. Отмечается, что в настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.