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Фигурное катание

Сегодня, 11:13

Тренеры Свинин и Жук: «Вообще не думаем о международных стартах, делаем свое дело»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Тренеры Ирина Жук и Александр Свинин рассказали, как им удается сохранять мотивацию у своих учеников в отсутствие международных соревнований.

«Мы вообще об этом не думаем, просто делаем свое дело. Если будем об этом рассуждать, то потеряем все силы и мотивацию, — цитирует Жук «Газета.ru». — Сейчас есть российские соревнования, выступаем. Будут международные, поедем туда. Но если думать все время о том, как сохранить мотивацию, то у нас не хватит сил».

Свинин отметил, что старается мотивировать юных фигуристов интересными постановками.

В марте 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой организации. 11 июня Международный союз конькобежцев объявил, что отстранение остается в силе.

Источник: Газета.ru
Фигурное катание
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