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Фигурное катание

Сегодня, 21:21

Кацалапов — о своем здоровье: «Сейчас все отлично: катаюсь, делаю поддержки, выступаю везде»

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Анастасия Плетнева
Корреспондент
Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский фигурист Никита Кацалапов ответил на вопрос о состоянии своего здоровья. Ранее сообщалось, что у спортсмена проблемы со спиной.

«У меня они в принципе всегда. Сейчас все отлично: катаюсь, делаю поддержки, выступаю везде. В этом году даже в шоу один раз снимались. Не переставая ей занимаюсь. Она иногда своей жизнью у меня живет. Но стараемся это все предсказывать. Никогда не пускаем это на самотек, потому что действительно больно, когда начинает болеть. Сейчас все замечательно», — рассказал Кацалапов.

Российские фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина заняли второе место на турнире шоу-программ. Победителем турнира стал Алексей Ягудин.

Фигурное катание
Никита Кацалапов
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