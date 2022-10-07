Коляда выиграл короткую программу на Мемориале Панина-Коломенкина

Сегодня, 12:24
В Санкт-Петербурге завершилась короткая программа у мужчин на Мемориале Панина-Коломенкина.
Первое место занял Михаил Коляда (Санкт-Петербург), набравший 106,32 очка. Вторую строчку с 103,38 баллами занял Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург), замкнул тройку лидеров Глеб Лутфуллин (Санкт-Петербург), у которого 98,41 балла.
Мемориал Панина-Коломенкина проходит с 5 по 8 октября. Произвольная программа у мужчин пройдет завтра, 8 октября.
Фигурное катание
Мемориал Панина-Коломенкина
Мужчины, короткая программа
1. Михаил Коляда — 106,32 балла
2. Дмитрий Алиев — 103,38
3. Глеб Лутфуллин — 98,41
4. Андрей Мозалев — 85,92
5. Макар Игнатов — 84,56
6. Григорий Федоров — 79,06
7. Владислав Катичев — 76,45
8. Семен Соловьев — 74,83
9. Даниил Самсонов — 73,30
10. Роман Атояр — 70,08
11. Андрей Анисимов — 69,40
12. Егор Коваленко — 64,99
13. Артур Даниелян — 64,82
14. Александр Поветкин — 62,63
15. Тимофей Платонов — 62,13
16. Владимир Ощепков — 61,41
17. Дмитрий Орлов — 56,83
18. Максим Варакин — 56,15