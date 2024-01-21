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Фигурное катание

Сегодня, 16:35

Команда Козловского победила команду Галлямова на чемпионате России по прыжкам

Игнат Заздравин
Корреспондент
Дмитрий Алиев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Итоговый результат командного турнира на чемпионате России по прыжкам.
Фото Скриншот трансляции
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Команда фигуриста Дмитрия Козловского победила команду Александра Галлямова на чемпионате России по прыжкам, который прошел в Москве.

Команда Козловского набрала 382,95 балла. В активе команды Галлямова 330,06 балла.

Итоговый результат командного турнира на чемпионате России по прыжкам.
Фото Скриншот трансляции

В решающем пятом раунде команду Козловского представляли Иван Попов (набрал 34,89 балла), Маргарита Базылюк (57,08) и Лев Лазарев (50,18). За команду Галлямова выступали Арсений Федотов (33,78), Елена Костылева (7,80) и Петр Гуменник (43,79).

Костылева дважды упала в финальном раунде, из-за чего получила низкие баллы по сравнению с остальными участниками.

В пятом раунде фигуристы должны были исполнить два каскада или один каскад и одну комбинация из не более чем пяти прыжков.

Команда Козловского: Базылюк, Муравьева, Гордеева, Лазарев, Семененко, Попов, Чикмарева/Янченков, Бойкова/Козловский, Алиев (приглашенный гость).

Команда Галлямова: Петросян, Костылева, Кольцова, Федотов, Дикиджи, Гуменник, Осокина/Грицаенко, Мишина/Галлямов, Туктамышева (приглашенный гость).

Фигурное катание
Дмитрий Козловский
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