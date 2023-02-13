Константинова пошутила об учебе дочери Тутберидзе в Астрахани

Российская фигуристка, участница чемпионатов мира и Европы Станислава Константинова в интервью «СЭ» рассказала о своем переезде в Астрахань. Там заочно учились фигуристы сборной России Диана Дэвис и Глеб Смолкин, которые в данный момент находятся в США.

— Почему ты тренируешь в Астрахани? Необычный выбор.

— Я не переехала сюда навсегда. Начала работать на сборах. Меня пригласили на интенсив в Астрахань, а после недели работы предложили хорошие условия. А для меня это важно — чтобы успевать на учебу в Питере, другие сборы. До этого я была как вольный художник, а теперь своя группа малышек, готовых все делать, с заинтересованными родителями. Хотелось сменить обстановку. Так что принимаю любые предложения. Выгодные мне, разумеется!

— В городе есть что делать? По местам боевой славы Дианы Дэвис и Глеба Смолкина прошла уже, в академии рыбного хозяйства была?

— Не уверена, что они сами были на своих местах боевой славы (смеется). Если серьезно, город небольшой, но классные люди, у меня уже много друзей, но и работы много, учебы. Есть чем заняться.

Ранее Константинова рассказала о своем желании выступить на турнире шоу-программ.