Фигурист Костомаров опубликовал первое видео с протезами из больницы

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Олимпийский чемпион, фигурист Роман Костомаров опубликовал первое видео из больницы. В ролике спортсмен с протезами занимается на велотренажере.
20 июня стало известно, что Костомаров перестал заниматься с психологом. Также ему дали отдельную палату.
Сообщалось, что спортсмену тяжело адаптироваться к протезу — культи у Романа заживают долго и мышцы слабые.
10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам, из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько ампутаций.
21 февраля сообщалось, что фигурист перенес второй инсульт, в результате чего произошла закупорка сосудов мозга.
8 мая Костомаров опубликовал свое первое сообщение в социальных сетях после госпитализации.