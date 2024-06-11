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Сегодня, 12:21

Источник: с Сафонова сняли запрет на выезд из России

Алина Савинова
Матвей Сафонов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов погасил задолженность по алиментам, из-за которой мог сорваться его трансфер в «ПСЖ», сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Ранее появилась информация, что голкиперу запретили выезд из России, поскольку у голкипера был долг по алиментам в размере 60 миллионов рублей. Как отмечает источник, теперь с Сафонова снят запрет на выезд из страны. Вскоре «ПСЖ» официально объявит о переходе 25-летнего футболиста.

В конце мая сообщалось о переговорах «ПСЖ» по трансферу россиянина. По информации СМИ, Сафонов подпишет 5-летний контракт с новым клубом. Парижане заплатят за его трансфер 20 миллионов евро.

Сафонов является воспитанником академии «Краснодара». В сезоне-2023/24 голкипер провел 30 матчей за «быков», в которых пропустил 27 голов. 11 раз он сохранил ворота в неприкосновенности.

Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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