Костомаров учится самостоятельно есть и сидеть

Как стало известно «СЭ», в состоянии фигуриста, олимпийского чемпиона Романа Костомарова наблюдается положительная динамика.

Ему зашили трахеостому — место смыкания трахеи и внешней среды, делали перевязки. Распространение некроза на данный момент остановлено, это может означать, что дальнейших операций не потребуется.

Мозговое кровообращение в норме, Костомарову продолжают ставить капельницы и делать уколы, лекарственная терапия сейчас направлена на внутренние органы, так как их нужно восстановить, говорит источник «СЭ». Печень получает большие дозы терапии, чтобы восстановились клетки.

Также Костомаров восстанавливает повседневные функции организма — пьет специальное питание, учится жевать и глотать, но сидит пока только с помощью других.

Олимпийский чемпион Костомаров находится в больнице с 10 января.