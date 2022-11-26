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Фигурное катание

Сегодня, 01:15

Косторная выступила с показательным номером под «Научусь летать»

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Чемпионка Европы Алена Косторная выступила с показательным номером на открытии катка ВДНХ. Фигуристка каталась под композицию певицы Максим «Научусь летать».

В прокате спортсменка не делала прыжков, зато исполнила в паре со своим партнером несколько парных элементов: тодес и поддержку. В настоящее время фигуристка восстанавливается после операции на бедре.

Косторная — чемпионка Европы, победительница финала «Гран-при, серебряный и двукратный бронзовый призер чемпионатов России. Спортсменка тренируется под руководством Елены Буяновой.

Фигурное катание
Алена Косторная
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