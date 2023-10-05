Козловский — о комментариях Транькова: «Максим — мужчина эмоциональный, с выразительными глазами»

Чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский после короткой программы на Мемориале Панина-Коломенкина рассказали о работе над выбросами. За свой прокат они набрали 75,87 балл.

Бойкова: Я думала, побольше народа будет, честно говоря. Я конечно понимаю что десять вечера и все такое, но обычно на Панина всегда много народа приходит. Думаю, только потому, что очень поздно. Но уметь выступать надо в любое время — хоть в шесть утра, хоть в девять вечера.

Козловский: На международных турнирах мы всегда катаемся примерно в это время.

Бойкова: Да, особенно произвольную программу.

— Какая работа была проделана над выбросами? У вас заметен прогресс.

Бойкова: Очень большой объем работы проделали на сборах, в первую очередь с выбросами — работали Павел Слюсаренко и Егор Закроев. Сильно поменяли технику. В первый месяц вообще ничего не получалось, честно говоря. Потом еще Максим [Траньков] подключился и свои какие-то нюансы подсказал. То есть это совместная работа. И в первую очередь другая техника.

— Что сказали тренеры после проката? Там были достаточно эмоциональные комментарии от Максима Транькова?

Козловский: На самом деле, все в рамках работы, просто Максим в принципе мужчина эмоциональный, с выразительными глазами. Все в рамках работы, ничего такого. Спросил, зачем я сделал эту ерунду. Я сказал, что примерно то же самое и подумал.

Мемориал Панина-Коломенкина проходит с 3 по 6 октября в Санкт-Петербурге.