Фигурное катание: даты и турниры сезона 2023 / 2024 в России

Календарь основных российских соревнований по фигурному катанию.

Расписание турниров было опубликовано федерацией фигурного катания на коньках (ФФККР). Исполком организации оставляет за собой право вносить изменения в текущий план соревнований.

Этапы российской Гран-при стартуют в октябре. Финал серии в этом роду не состоится по той причине, что в связи с проведением Спартакиады он должен был очень близко быть встроен в календарь. Чемпионат России пройдет в конце декабря в Челябинске.

Даты и турниры сезона — 2023 / 2024 в фигурном катании в России: