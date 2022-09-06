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Фигурное катание

6 сентября, 17:15

Кучаев и Дивеев посетили первенство Москвы по фигурному катанию среди юниоров

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Константин Кучаев и Игорь Дивеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Елена Радионова и Вероника Жилина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Футболисты ЦСКА Константин Кучаев и Игорь Дивеев присутствуют на первенстве Москвы по фигурному катанию среди юниоров.

Кучаев встречается с Еленой Радионовой, которая является хореографом-постановщиком программ участниц соревнований Вероники Жилиной и Анастасии Зининой.

Елена Радионова и Вероника Жилина. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Елена Радионова и Вероника Жилина.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Соревнования проходят в Москве с 5 по 8 сентября. Фигуристы соревнуются в одиночном и парном катании, а также в танцах на льду.

Елена Радионова — призер чемпионатов мира и Европы, первая в мире двукратная чемпионка мира среди юниоров. 23-летняя фигуристка завершила карьеру в 2020 году. В настоящее время она занимается постановкой программ. Радионова ставила показательные номера чемпионке Европы Алене Косторной.

Игорь Дивеев
Константин Кучаев
Фигурное катание
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