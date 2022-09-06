Российский фигурист рассказал о проблемах с поставками инвентаря из-за экономической ситуации

Российский фигурист Макар Игнатов после короткой программы на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге рассказал о сложностях с новыми коньками.

— За последний месяц вторые новые коньки. Они тесные, стопы офигевают немного. Прокатом не особо доволен, но для первого проката перед зрителями нормально. Это тренировка, но на таком стрессняке, ближе к соревновательному состоянию.

Новая программа? Лиричненькая, в таком стиле я еще не катал. Сильно измениться в хореографии сложно, движения у всех спортсменов характерные. Но стараемся добавлять новое.

Мотивация в этом сезоне? Стать лучшей версией самого себя. Надеюсь, в какой-то момент будет возможность выступать на международной арене, чтобы выйти и показать хороший уровень. Важно ли было попасть в сборную? Я бы сейчас не вдавался в правила. Конкретно сейчас особой разницы нет.

Коньки ломаются у меня постоянно, надо уже предложить скидку для постоянных клиентов. Определенные проблемы есть с поставкой инвентаря из-за ситуации. Но лучше задавать вопросы про это представителям магазинов. Что-то у нас есть.

Контрольные прокаты в Санкт-Петербурге проходят с 5 по 7 сентября. Игнатов исполнил новую программу под композицию So Far исландского музыканта Оулавюра Арнальдса.