Линичук: «В академии Плющенко все улыбаются, все интеллигентно. Не увидела ни одного сурового лица»

Заслуженный тренер России Наталья Линичук рассказала «СЭ» о начале работы в школе «Ангелы Плющенко».

— С каким настроением приступаете к работе?

— С настроением как можно больше передать молодому поколению спортсменов и тренеров опыт, знания, умения, взгляд на технику и артистизм — все, что у меня накопилось за весь жизненный период. Хочется поделиться этим.

— Сильно отличается система у нас и за океаном?

— Дети везде одинаковые. Если они пришли в фигурное катание, то они его любят. И все хотят научиться, понять и совершенствоваться.

— А как же история, что на Западе в кайф катаются, а у нас работают с суровым лицом?

— Я бы не сказала, что у нас с суровым лицом работают. Во всяком случае, в академии Евгения, где я начала работать, не видела ни одного сурового лица. Очень интеллигентно, тактично, мило. Все тренеры и спортсмены с улыбкой и желанием. Они воодушевлены. Не знаю, о ком вы говорите. (улыбается)

— Как Плющенко предложил вам работу?

— Евгений прислал мне сообщение или позвонил несколько месяцев назад, а я забыла телефон, меня не было рядом. Когда увидела, что Евгений обратился ко мне, то перезвонила, и пошло общение. Удивилась ли? Я в своем возрасте уже давно ничему не удивляюсь.

6 декабря стало известно, что Линичук стала главным тренером танцевального отделения академии «Ангелы Плющенко».