Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 07:30

Линичук: «В академии Плющенко все улыбаются, все интеллигентно. Не увидела ни одного сурового лица»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Евгений Плющенко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Заслуженный тренер России Наталья Линичук рассказала «СЭ» о начале работы в школе «Ангелы Плющенко».

— С каким настроением приступаете к работе?

— С настроением как можно больше передать молодому поколению спортсменов и тренеров опыт, знания, умения, взгляд на технику и артистизм — все, что у меня накопилось за весь жизненный период. Хочется поделиться этим.

— Сильно отличается система у нас и за океаном?

— Дети везде одинаковые. Если они пришли в фигурное катание, то они его любят. И все хотят научиться, понять и совершенствоваться.

— А как же история, что на Западе в кайф катаются, а у нас работают с суровым лицом?

— Я бы не сказала, что у нас с суровым лицом работают. Во всяком случае, в академии Евгения, где я начала работать, не видела ни одного сурового лица. Очень интеллигентно, тактично, мило. Все тренеры и спортсмены с улыбкой и желанием. Они воодушевлены. Не знаю, о ком вы говорите. (улыбается)

— Как Плющенко предложил вам работу?

— Евгений прислал мне сообщение или позвонил несколько месяцев назад, а я забыла телефон, меня не было рядом. Когда увидела, что Евгений обратился ко мне, то перезвонила, и пошло общение. Удивилась ли? Я в своем возрасте уже давно ничему не удивляюсь.

6 декабря стало известно, что Линичук стала главным тренером танцевального отделения академии «Ангелы Плющенко».

Фигурное катание
Евгений Плющенко
1
0
Читайте также
Депутат ЕП назвал слова Столтенберга об украинском конфликте безумными
Зюганов предложил выпороть выпустившего Путина без шапки на мороз
Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в Подольском районе города
Макрон заявил о неготовности Евросоюза к включению Украины
Популярное видео
Александра Трусова сыграла в хоккей: «К этому не готовилась!»
Валиевой не нужны четверные, а Косторной — парное катание? Live
Степанова/Букин: «Гран-при России», 6-й этап, произвольный танец
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Дикиджи: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 6-й этап, ритм-танец
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, произвольный танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, ритм-танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Дарья Садкова: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Владислав Дикиджи: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Линичук высказалась о возвращении к тренерской работе в России

Линичук: «Последний год не следила за танцами»