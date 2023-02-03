Мама Щербаковой опровергла информацию, что фигуристка не выиграла премию ISU

Юлия Щербакова, мама олимпийской чемпионки по фигурному катанию Анны Щербаковой, отреагировала на новость о том, что фигуристка не выиграла премию Международного союза конькобежцев (ISU) в номинации «Самый ценный фигурист».

«Мы об этом не в курсе», — приводит слова Щербаковой Metaratings.ru.

Фигуристка попала в шорт-лист номинации «Самый ценный фигурист года», а также стала единственной россиянкой, которая номинирована на премию ISU Skating Awards во всех категориях.

Победители премии будут объявлены 5 февраля на церемонии в Цюрихе.