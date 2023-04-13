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Сегодня, 20:24

Медведева — о Костомарове: «Лично я не ходила к нему. Знаю, что ситуация серьезная и не для посторонних людей»

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Евгения Медведева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российская фигуристка Евгения Медведева поддержала Романа Костомарова, который на данный момент восстанавливается от тяжелой болезни.

«Мы безусловно поддерживаем Романа на протяжении всего его сложного пути. Знаю, что Илья Авербух очень переживает на эту тему. Лично я не ходила к нему. Знаю, что ситуация серьезная и не для посторонних людей. Не думаю, что Рома в данный момент нуждается в нашей компании. Бесконечно желаем ему здоровья и сил для восстановления», — сказала Медведева.

Костомаров борется с болезнью с начала января. Первоначальный диагноз «пневмония» вызвал многочисленные осложнения, приведшие к ампутации конечностей.

Ранее сообщалось, что фигурист готовится к плановому протезированию.

Фигурное катание
Евгения Медведева
Роман Костомаров
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