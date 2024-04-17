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Сегодня, 10:55

Медведева призналась, что не знает, кто она по профессии

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Евгения Медведева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Двукратная чемпионка мира, серебряная призерка Олимпиады Евгения Медведева в разговоре с «СЭ» порассуждала о том, кем является после ухода из спорта.

— После завершения спортивной карьеры ты кто? Ведущая, светская львица, как это называется?

— Я как раз сейчас эту тему с психологом прорабатываю, потому что я не знаю, кто я. И жнец, и на дуде игрец. И катаюсь, появляюсь и тут, и там, и сям, у меня дикий перегруз. Пока решаю. На меня с двух сторон нависает количество льда, медиа и вообще всего, что посередине рваться уже начинает. Мне уже надо выбирать что-нибудь, и все никак.

— Ты к психологии спокойно относишься, без скепсиса?

— Психологи — это нормально. Просто очень многие воспринимают психологов как гипнологов, которые условно говорят: «Тебе нужно стать женственной, у тебя сущность в виде гномика, сейчас почистим все, и станешь нюней, не хотящей работать. И это правильно, ты молодец!» Психологи иногда бывают такие, что сплеча рубят.

Я по запросу иду, когда чувствую, что жесть, много вопросов не во Вселенную, я именно по поводу себя. Почему я себя так чувствую, почему меня спровоцировали, а я так резко отреагировала? Почему это меня задело? И когда я прихожу к психологу, он мне задает профессиональные вопросы, распутывает клубок, и ты сам отвечаешь в конце сеанса на вопросы. Это работа психолога — чтобы ты сам ответил на свой вопрос. Никто там никого не ломает, это правда скепсис, — сказала Медведева «СЭ».

24-летняя Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, а также двукратной чемпионкой мира, Европы и России. Фигуристка не выступала на соревнованиях с декабря 2019 года, а в 2023-м объявила о завершении спортивной карьеры.

Полностью интервью Евгении Медведевой читайте на сайте «СЭ».

Фигурное катание
Евгения Медведева
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