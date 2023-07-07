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Фигурное катание

Сегодня, 11:20

Медведева высказалась о соперничестве с Загитовой

Сергей Разин
корреспондент
Алина Загитова и Евгения Медведева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась мнением о соперничестве с Алиной Загитовой.

«Я уставала, когда вокруг говорили когда-то: «Медведева против Загитовой», «Медведева против Трусовой». Я была не против кого-то, а против самой себя. Меняла свое тело, преодолевала страхи. Я всегда была Медведевой против Медведевой. Смотрю в зеркало и работаю против этого человека», — сказала Медведева в интервью Первому каналу.

Медведева — двукратный серебряный призер Олимпийских игр и двукратный чемпион мира. В апреле 2023 года фигуристка объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях.

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Источник: https://www.1tv.ru/about/news/pervyy-kanal-predstavlyaet-dokumentalnyy-film-medvedeva-protiv-medvedevoy
Алина Загитова
Евгения Медведева
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