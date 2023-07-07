Роднина предложила Костомарову возглавить Федерацию фигурного катания России

Депутат Госдумы Ирина Роднина считает, что олимпийский чемпиона Роман Костомаров может возглавить Федерацию фигурного катания России.

«Смотрела видео занятий Романа. Видно его оптимистичное настроение, бодрый дух и желание скорее вернуться к нормальной жизни. Фигурное катание рано или поздно закончится. Это не может быть делом и профессией всей жизни. Почему бы Роману не возглавить Федерацию фигурного катания России? Он совершил подвиг, показав всем, что жизнь не заканчивается. Костомаров — олимпийский чемпион, он известен в мире спорта», — приводит слова Родниной Sport24.

6 июля Костомарова выписали из больницы после 175 дней лечения. Затем РИА «Новости» сообщали, что фигурист через неделю продолжит процесс протезирования рук в больнице.

Ранее фигурист публиковал видео о том, как проходит его восстановление. Он показывал свои тренировки на велотренажере и беговой дорожке в протезах.

46-летнего спортсмена госпитализировали 10 января с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза Костомарову провели несколько операций по ампутации.