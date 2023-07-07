Роднина предложила Костомарову возглавить Федерацию фигурного катания России

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Депутат Госдумы Ирина Роднина считает, что олимпийский чемпиона Роман Костомаров может возглавить Федерацию фигурного катания России.
«Смотрела видео занятий Романа. Видно его оптимистичное настроение, бодрый дух и желание скорее вернуться к нормальной жизни. Фигурное катание рано или поздно закончится. Это не может быть делом и профессией всей жизни. Почему бы Роману не возглавить Федерацию фигурного катания России? Он совершил подвиг, показав всем, что жизнь не заканчивается. Костомаров — олимпийский чемпион, он известен в мире спорта», — приводит слова Родниной Sport24.
6 июля Костомарова выписали из больницы после 175 дней лечения. Затем РИА «Новости» сообщали, что фигурист через неделю продолжит процесс протезирования рук в больнице.
Ранее фигурист публиковал видео о том, как проходит его восстановление. Он показывал свои тренировки на велотренажере и беговой дорожке в протезах.
46-летнего спортсмена госпитализировали 10 января с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза Костомарову провели несколько операций по ампутации.