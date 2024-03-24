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Фигурное катание

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Фигурное катание

24 марта, 17:51

Менеджер Малинина считает, что фигурист будет еще больше усложнять программы

Ана Горшкова
Корреспондент
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Менеджер чемпиона мира по фигурному катанию Ильи Малиниа Ари Закарян заявил, что спортсмен не остановится на рекордах и будет дальше усложнять свои программы.

«Я очень удивлен его ментальной готовности к этому чемпионату — когда он последним выходил на короткую программу и все до него катались чисто, он пошел на прокат с четверным акселем. А потом феноменальная, по-настоящему крутая произвольная программа — собрался и выдал. Во втором по величине зале в мире, с этой энергетикой, с тем гулом на трибунах, который поднялся секунд за 20 до конца выступления. Я думаю, что в голове у него постоянно стремление вперед, желание добиваться еще больших рекордов, поэтому уверен, что в дальнейшем мы увидим программу еще сложнее», — приводит слова менеджера ТАСС.

Илья Малинин. Шесть четверных и мировой рекорд. Малинин выиграл чемпионат мира и перешел в категорию великих

19-летний Малинин набрал 333,76 балла по сумме двух прокатов. В произвольной программе он сделал шесть четверных прыжков, получил 227,79 балла и установил новый мировой рекорд.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Илья Малинин
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