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Сегодня, 13:00

Международный союз конькобежцев подал апелляцию в CAS на решение по делу Камилы Валиевой

Виктория Кравченко
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Международный союз конькобежцев подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение дисциплинарного комитета РУСАДА по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

Вчера, 21 февраля, ВАДА объявило, что считает неверными выводы дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА) по делу Валиевой и воспользуется правом подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«ISU изучил материалы по решению [дисциплинарного комитета] РУСАДА и решил подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд. Организация считает, что все молодые спортсмены должны быть защищены от допинга. Такая защита не может быть реализована за счет освобождения молодых спортсменов от применения санкций», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ISU.

На Играх в Пекине Валиева в составе сборной России завоевала золото в командных соревнованиях.

Источник: https://tass.ru/sport/17116643
Фигурное катание
Камила Валиева
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