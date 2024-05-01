Мурашов рассказал о желании поставить номер фигуристам Синициной и Кацалапову

Постановщик Егор Мурашов заявил, что хотел бы поработать над показательным номером для фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова.

«Каждая постановка трудна и требует времени. Буду ставить [программы] еще Марку Лукину, Александру Мельникову, Илье Молянову, — цитирует Мурашова ТАСС. — Я бы хотел поставить показательный номер для Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. У меня есть идея, я говорил Никите об этом. Если будет возможность, я обязательно сделаю это».

Синицина и Кацалапов выступают в дуэте с 2014 года. Они являются серебряными призерами Олимпийских игр (2022), чемпионами мира (2021), двукратными чемпионами Европы (2020, 2022).