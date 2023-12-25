Муравьева призналась, что восхищается Евгенией Медведевой

Серебряный призер чемпионата России Софья Муравьева ответила на вопрос, кем восхищается в фигурном катании.

«Всю жизнь восхищаюсь Евгенией Медведевой. И, наверное, хорошо, что с ней мне соперничать не пришлось. Но по большому счету мне без разницы, с кем соревноваться. Я же тоже человек, и мне хочется показать себя», — приводит ТАСС слова Муравьевой.

Также она рассказала о своем отношении к соперницам.

«Я не выхожу на лед с мыслью обыграть ту или иную девочку, я выхожу показать себя, я хочу понравится людям, хочу, чтобы они смотрели на меня и улыбались, радость хочу приносить. А к соперницам я всегда уважительно отношусь», — добавила спортсменка.

17-летняя фигуристка тренируется в группе двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В этом сезоне Муравьева выиграла четвертый этап «Гран-при России» в Казани, набрав за две программы 228,81 баллов. На чемпионате России в Челябинске-2024 она стала второй с 239,40 баллами.