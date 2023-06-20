Навка рассказала о состоянии фигуриста Костомарова

Олимпийская чемпионка 2006 года Татьяна Навка заявила о положительной динамике в состоянии своего бывшего партнера Романа Костомарова.

«Роман Костомаров каждый день занимается, делает по две тренировки. Готовится [к протезированию]. Он сильный, и я верю в то, что все будет хорошо, даже не сомневаюсь. Динамика положительная, пусть идет все, как идет», — приводит ТАСС слова Навки.

По информации «СЭ», Костомаров перестал заниматься с психологом, несмотря на то что ему тяжело адаптироваться к протезу — культи у спортсмена заживают долго и мышцы слабые. Костомаров находится в больнице уже полгода — с 10 января.