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Фигурное катание

Сегодня, 20:00

Навка рассказала, почему отменила ледовое шоу в Луганске

Игнат Заздравин
Корреспондент
Татьяна Навка.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка объяснила причины отмены ледового шоу, которое должно было пройти в Луганске.

«Мы планировали 6 июня гастроли в Луганске, все было для этого готово, но, к сожалению, мы предполагаем, а Бог располагает. Сейчас я не имею права рисковать жизнью своих ребят, нашей команды. Мы не теряем надежды и верим, что в ближайшее время ситуация развернется в нужное русло и у нас будет возможность порадовать ребятишек Луганска, подарить им наше волшебство, моменты любви. Жаль, что этого не случилось 6 июня, но уверена, все еще будет», — приводит слова Навки РИА «Новости».

В конце прошлого года компания Навки выиграла грант на проведение шоу «Руслан и Людмила» в Луганске. Главную роль в мюзикле исполняет Алина Загитова.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230620/shou-1879432975.html
Фигурное катание
Татьяна Навка
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