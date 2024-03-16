Домнина: «Костомаров способен шутить. Чем быстрее к этому придешь, тем проще будет жить»

Супруга олимпийского чемпионата Романа Костомарова Оксана Домнина рассказала, как помогла мужу принять случившееся.

«Он способен шутить. Чем быстрее ты к этому придешь, тем проще тебе будет жить. Мы с ним много разговаривали на эту тему. Я говорю: «Чем быстрее ты для себя поймешь, что ничего не изменится, тем проще будет жить». Это чисто мое мнение. Кажется, в ситуации с Ромой это помогает. Не надо тратить время на то, чтобы лежать и реветь о том, что у меня нет ног, рук. В какие-то моменты говорю: «Это пустая трата времени».

Мне кажется, он уже устал от меня это слушать. Надеюсь, что мои слова имеют место быть и как-то ему помогли быстро прийти в себя, восстановиться настолько быстро, насколько это возможно. Я видела все, каждый этап. Но даже мне сложно понять, что у Ромы внутри и насколько он глубоко падал», — сказала Домнина в интервью YouTube-каналу Юлии Меньшой «Сама Меньшова».

В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, а в феврале 2023 года стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук. 17 декабря на шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха он впервые после операций выступил с номером на льду.