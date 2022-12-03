Сотникова: «Ребенок — это счастье. Даже золото Олимпиады не сравнится с улыбкой ребенка!»

Олимпийская чемпионка в одиночном катании Аделина Сотникова поделилась эмоциями от материнства.

«Это, конечно, непросто. Во-первых, первый месяц не понимаешь, от чего плачет ребенок и что у него болит. Не спишь по ночам. Но со временем привыкаешь к этому, и сейчас ребенок — это счастье. Даже золото Олимпиады не сравнится с улыбкой ребенка!» — сказала Сотникова Sport24.

Сотникова ранее сообщила, что родила малыша 30 октября. Это ее первый ребенок.

26-летняя Аделина Сотникова является победительницей Олимпийских игр 2014 года в женском одиночном разряде.