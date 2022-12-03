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Сегодня, 20:05

Сотникова: «Ребенок — это счастье. Даже золото Олимпиады не сравнится с улыбкой ребенка!»

Иван Шитик
Корреспондент
Аделина Сотникова.
Фото Соцсети
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Олимпийская чемпионка в одиночном катании Аделина Сотникова поделилась эмоциями от материнства.

«Это, конечно, непросто. Во-первых, первый месяц не понимаешь, от чего плачет ребенок и что у него болит. Не спишь по ночам. Но со временем привыкаешь к этому, и сейчас ребенок — это счастье. Даже золото Олимпиады не сравнится с улыбкой ребенка!» — сказала Сотникова Sport24.

Сотникова ранее сообщила, что родила малыша 30 октября. Это ее первый ребенок.

26-летняя Аделина Сотникова является победительницей Олимпийских игр 2014 года в женском одиночном разряде.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-12-03-sotnikova-o-materinstve-dazhe-zoloto-olimpiady-ne-sravnitsya-s-ulybkoy-rebenka
Аделина Сотникова
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