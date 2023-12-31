Траньков: «Нашему спорту желаю в следующем году вернуться на международную арену»

Прославленный фигурист, олимпийский чемпион Максим Траньков высказался об ожиданиях в 2024 году.

«Нашему спорту желаю в следующем году вернуться на международную арену! Чтобы мы показывали и доказывали, что, по крайней мере, в фигурном катании мы одна из самых сильнейших Федераций в этом виде спорта. Это, пожалуй, самое главное желание на 2024 год!» — приводит слова Транькова Sport24.

Российские спортсмены отстранены от международных турниров с февраля 2022 года. Ранее МОК допустил российских атлетов на Олимпийские игры-2024 в нейтральном статусе, без флага и гимна.