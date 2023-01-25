Олимпийский чемпион Сихарулидзе назвал главное открытие сезона в российском фигурном катании

Президент Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга, олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе в интервью «СЭ» назвал главные открытие сезона в фигурном катании.

— Ну конечно, Акатьева! Первый год на взрослом уровне — и сразу победа на чемпионате России, причем заслуженная! Да и вообще здорово, что в одиночном и парном катании все наши лидеры в прекрасной форме. Если бы могли выступать на международной арене, они бы не просто боролись за золото. Доказали бы, что сегодня на планете им нет равных! Поверьте, я объективен, — сказал Сихарулидзе.

Олимпийский чемпион 2002 года также выделил открытия среди пар.

— Первая тройка призеров чемпионата России — Бойкова/Козловский, Мишина/Галлямов и Тарасова/Морозов. А у девушек — Акатьева, Валиева, Муравьева, Туктамышева, Петросян... Перечислять можно и дальше, потому что в моем понимании десятка лидеров женского одиночного катания в России на голову выше всех. Не в Европе — в мире! — заметил Сихарулидзе.

24 декабря 2022 года фигуристка Софья Акатьева выиграла чемпионат России.