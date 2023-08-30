Опубликован состав участников контрольных прокатов сборной России

На официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России опубликован состав сборной на контрольные прокаты, которую пройдут в Москве 16 и 17 сентября.

Список участников контрольных прокатов

ЖЕНЩИНЫ

Акатьева Софья Валиева Камила Горбачёва Алина Жилина Вероника Зинина Анастасия Муравьёва Софья Петросян Аделия Садкова Дарья Синицына Ксения Туктамышева Елизавета Хромых Майя Яметова Вероника

МУЖЧИНЫ

Алиев Дмитрий Ветлугин Матвей Гуменник Пётр Игнатов Макар Ковалёв Артём Кондратюк Марк Лутфуллин Глеб Мозалёв Андрей Самарин Александр Семененко Евгений Федоров Григорий Яблоков Илья

СПОРТИВНЫЕ ПАРЫ

Акопова Карина — Рахманин Никита Артемьева Юлия — Брюханов Алексей Бойкова Александра — Козловский Дмитрий Бояринцева Дарья — Плешков Роман Кадырова Ясмина — Колесов Валерий Косторная Алёна — Куница Георгий Мишина Анастасия — Галлямов Александр Осокина Елизавета — Грицаенко Артём Собинина Таисия — Ходыкин Денис Хабибуллина Наталья — Княжук Илья

ТАНЦЫ НА ЛЬДУ