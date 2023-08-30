Отец Горбачевой заявил, что фигуристка продолжит спортивную карьеру

Отец фигуристки Алины Горбачевой Дмитрий сообщил, что спортсменка продолжит спортивную карьеру.

«У дочери была травма примерно в июле. Такая травма незначительная. Но она влияет на тренировки, два месяца они были в щадящем режиме. До начала сезона немного времени осталось. У дочери, скажем так, не все получается. Поэтому все на нервах. Ссоры как таковой с тренером не было. Просто это нервы были. Сейчас у дочери все хорошо. Она будет продолжать спортивную карьеру. Она очень этого хочет. С кем она будет жить, сейчас решается. А будем мы ее наказывать или нет, это уже наше дело», — приводит слова Горбачева KP.RU.

16-летняя Горбачева пропала в Москве 28 августа после того, как вышла с катка «Чкалов Арена». К ее поискам были привлечены водолазы и группа волонтеров. Девочку нашли вечером 29-го числа и доставили в подразделение Следственного комитета по Москве. Утром 30 августа следователи передали Горбачеву маме. Причину своего исчезновения фигуристка не назвала.

Ранее в Федерации фигурного катания на коньках России сообщили, что Алина Горбачева примет участие в контрольных прокатах сборной России.