Плющенко об инаугурации Путина: «От нашего главнокомандующего идет мощная энергетика!»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от инаугурации президента РФ Владимира Путина.

«Это грандиозное событие для всей страны, для людей. Видел сплоченность и единство! От нашего руководителя, главнокомандующего, идет мощная энергетика. Когда он вышел в зал — это просто что-то с чем-то. Счастлив быть в команде, счастлив быть доверенным лицом президента. Руководитель сказал, что мы должны сплотиться и идти единой страной к нашей победе. Произошло грандиозное событие, все было на высшем уровне. Горд за своего президента!» — сказал Плющенко «СЭ».

Церемония прошла 7 мая в Большом Кремлевском дворце. Путин принес присягу президента России и вступил в должность.