Плющенко пожелал Костомарову скорейшего выздоровления

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко пожелал скорейшего выздоровления победителю Игр 2006 года в танцах на льду Роману Костомарову.

«Не хочу спекулировать на этой теме. Рома действительно мой близкий друг. Дай бог, чтобы он поправился и вышел из этой клиники!» — сказал Плющенко РИА «Новости».

Ранее появилась информация о том, что в ночь на 15 февраля состояние Костомарова резко ухудшилось. Отмечалось, что фигурист не может самостоятельно дышать из-за фиброза в левом легком.

Костомаров был госпитализирован 10 января, первоначальным диагнозом была пневмония, однако последующие осложнения на фоне болезни привели к многочисленным хирургическим вмешательствам.