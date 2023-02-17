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Сегодня, 10:34

Плющенко пожелал Костомарову скорейшего выздоровления

Иван Шитик
Корреспондент
Роман Костомаров.
Фото Global Look Press
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко пожелал скорейшего выздоровления победителю Игр 2006 года в танцах на льду Роману Костомарову.

«Не хочу спекулировать на этой теме. Рома действительно мой близкий друг. Дай бог, чтобы он поправился и вышел из этой клиники!» — сказал Плющенко РИА «Новости».

Ранее появилась информация о том, что в ночь на 15 февраля состояние Костомарова резко ухудшилось. Отмечалось, что фигурист не может самостоятельно дышать из-за фиброза в левом легком.

Костомаров был госпитализирован 10 января, первоначальным диагнозом была пневмония, однако последующие осложнения на фоне болезни привели к многочисленным хирургическим вмешательствам.

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Источник: https://rsport.ria.ru/20230217/kostomarov-1852592089.html
Евгений Плющенко
Роман Костомаров
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