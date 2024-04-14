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Фигурное катание

Сегодня, 20:35

Плющенко рассказал, что переход Самоделкиной в сборную Казахстана идет по плану

Алина Савинова
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Евгений Плющенко, тренер бывшей российской фигуристки Софьи Самоделкиной, сообщил, что процесс перехода спортсменки в сборную Казахстана идет по плану.

«Мы в процессе, у нас все хорошо, мы общаемся с казахстанской федерацией и с российской напрямую. У нас все идет по плану. Интервью дала главный тренер казахстанской стороны, она не имеет никакого отношения к Самоделкиной, это дезинформация. Мы движемся в правильном направлении, две федерации сотрудничают», — цитирует Плющенко ТАСС.

В августе 2023 года Самоделкина получила гражданство Казахстана. 17-летняя фигуристка является серебряным призером «Гран-при» среди юниоров в Словении (2021), серебряным призером Первенства России среди юниоров (2022), а также победителем финала Кубка страны среди юниоров (2020).

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Евгений Плющенко
Софья Самоделкина
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