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Фигурное катание

Сегодня, 21:16

Трусова, Медведева и Загитова выступят в финале «Битвы школ»

Алина Савинова
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Российские фигуристки Алина Загитова, Александра Трусова и Евгения Медведева выступят с показательными номерами в финале турнира по фигурному катанию «Битва школ», сообщает ТАСС.

Юниорские соревнования пройдут в воскресенье, 28 апреля, на малой арене спортивного комплекса ЦСКА.

Свои программы также покажут чемпионка России по прыжкам Маргарита Базылюк, чемпионка России Аделия Петросян, бронзовые призеры этапа «Гран-при России» Даниил Самсонов и Мария Агаева.

Кубок Московского спорта («Битва школ») — это командные юношеские соревнования среди спортсменов в возрасте 6-12 лет, которые проходят в шесть этапов.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Александра Трусова
Алина Загитова
Евгения Медведева
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