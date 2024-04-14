Трусова, Медведева и Загитова выступят в финале «Битвы школ»

Российские фигуристки Алина Загитова, Александра Трусова и Евгения Медведева выступят с показательными номерами в финале турнира по фигурному катанию «Битва школ», сообщает ТАСС.

Юниорские соревнования пройдут в воскресенье, 28 апреля, на малой арене спортивного комплекса ЦСКА.

Свои программы также покажут чемпионка России по прыжкам Маргарита Базылюк, чемпионка России Аделия Петросян, бронзовые призеры этапа «Гран-при России» Даниил Самсонов и Мария Агаева.

Кубок Московского спорта («Битва школ») — это командные юношеские соревнования среди спортсменов в возрасте 6-12 лет, которые проходят в шесть этапов.