Показатели фигуриста Романа Костомарова начали улучшаться

Показатели российского фигуриста Романа Костомарова начали улучшаться, сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, на данный момент состояние спортсмена оценивается как стабильное. 46-летнему фигуристу провели несколько процедур по очистке крови.

Костомаров был госпитализирован 10 января, первоначальным диагнозом была пневмония, однако последующие осложнения на фоне болезни привели к многочисленным хирургическим вмешательствам. В ночь на 15 февраля сообщалось, что состояние спортсмена резко ухудшилось — фигурист не может самостоятельно дышать из-за фиброза в левом легком.

Костомаров выступал в танцах на льду с Татьяной Навкой. Вместе они становились олимпийскими чемпионами в 2006 году. Спортсмен также является двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.