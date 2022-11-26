Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

26 ноября, 13:45

Попова назвала странным конфликт Трусовой и Первого канала

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Telegram Дзен

Российская фигуристка, тренер и хореограф Бетина Попова в эфире YouTube-канала «Кваксель» высказалась о конфликте фигуристки Александры Трусовой и Первого канала. Трусова убрала с формы нашивку телеканала, а телевизионщики стали меньше показывать фигуристку и ее тренера Светлану Соколовскую.

— Я не очень осведомлена о причинах, и сложно без знания делать выводы. Но это показалось странным. Необычно, когда всех показывают в полный рост, а тут только лицо, что объяснимо — не показывают нашивку Первого канала, которую она сняла. Но это как-никак партнер федерации, причем хороший партнер, который участвует в организации турниров. Таких случаев точно еще не было.

Прочитать интервью с Бетиной Поповой можно здесь.

Фигурное катание
Александра Трусова
2
0
Читайте также
Дания пошла против ФИФА из-за скандалов на ЧМ и призывает Европу к бойкоту
Мексиканский болельщик сравнил чемпионаты мира в России и Катаре: «У вас было намного веселее»
В МО РФ заявили о создании США варианта коронавируса со смертностью в 80% случаев
Температура в Москве к 30 ноября опустится до январских значений
Шольц рассказал об использовании Путиным немецкого языка во время переговоров
Что происходит с экономикой России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Бетина Попова высказалась о судейских оценках в танцах

Кондратюк рассказал, как проходит реабилитация после травмы